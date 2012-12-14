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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 08:54 BJT

韩国汇市: 韩元下跌公债上涨,美国财政协商僵局引发市场忧心

0025 GMT         上日收市价   
 韩元/美元                 1,073.7                 1,073.0
 日圆/韩元<JPYKRW=     12.8302/426             12.8291/358
 R>                                 
 韩国公债期货<KTBc          105.94                  105.93
 1>*                                
 韩国综合股价指数<        1,990.80                2,002.77
 .KS11>                             
  * 为三年期公债近月期约报价.(完) 
     
  
 (编译 李婷仪; 审校 孙茉莉)

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