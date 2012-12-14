韩国汇市: 韩元结束六日连涨收低,因担忧美财政磋商僵局

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
直至周四韩元连续四日刷新15个月高位,因发达国家的宽松政策造成热钱流入,且受当地出口商美元卖盘带动.
不过周五风险偏好情绪萎靡,因美国财政悬崖的谈判几无进展.
"当地出口商限制了韩元跌幅,韩元一开始下跌他们就卖出美元."首尔一当地银行交易员称.另一外资银行交易员称,由于周末临近交易不旺盛.
三年期韩债12月期货 收低0.02点,报105.91,下周该期货到期.
五年期韩债 收益率(殖利率)和三年期韩债收益率 均上涨1个基点.
今日收市价 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元 1,074.6 1,073.0 日圆/韩元 12.8287/447 12.8291/358 五年期公债收益率 3.00% 2.99% 三年期公债收益率 2.87% 2.86% 韩国公债期货* 105.91 105.93 韩国综合股价指数 1,995.04 2,002.77 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。