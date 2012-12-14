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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 15:41 BJT

韩国汇市: 韩元结束六日连涨收低,因担忧美财政磋商僵局

直至周四韩元连续四日刷新15个月高位,因发达国家的宽松政策造成热钱流入,且受当地出口商美元卖盘带动.

不过周五风险偏好情绪萎靡,因美国财政悬崖的谈判几无进展.

"当地出口商限制了韩元跌幅,韩元一开始下跌他们就卖出美元."首尔一当地银行交易员称.另一外资银行交易员称,由于周末临近交易不旺盛.

三年期韩债12月期货 收低0.02点,报105.91,下周该期货到期.

五年期韩债 收益率(殖利率)和三年期韩债收益率 均上涨1个基点.

今日收市价 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元 1,074.6 1,073.0 日圆/韩元 12.8287/447 12.8291/358 五年期公债收益率 3.00% 2.99% 三年期公债收益率 2.87% 2.86% 韩国公债期货* 105.91 105.93 韩国综合股价指数 1,995.04 2,002.77 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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