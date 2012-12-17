韩国汇市: 韩元受日本大选结果影响小升,韩债持平

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
日圆兑美元大跌至逾一年半最低,之前日本自民党在周日大选中获胜,其主张实行超 宽松的货币政策. 韩国股市 几近持平,报1,993.77点. 三年期韩国公债12月合约 持平在105.91. 0025 GMT 上日收市价 韩元/美元 1,072.6 1,074.6 日圆/韩元<JPYKRW= 12.7576/672 12.8287/447 R> 韩国公债期货<KTBc 105.91 105.91 1>* 韩国综合股价指数< 1,993.77 1,995.04 .KS11> * 为三年期公债近月期约报价.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。