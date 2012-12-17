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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 09:28 BJT

韩国汇市: 韩元受日本大选结果影响小升,韩债持平

日圆兑美元大跌至逾一年半最低,之前日本自民党在周日大选中获胜,其主张实行超
宽松的货币政策.
    
    韩国股市 几近持平,报1,993.77点.
    
    三年期韩国公债12月合约 持平在105.91.
    
                       0025 GMT         上日收市价   
 韩元/美元                1,072.6                  1,074.6
                                    
 日圆/韩元<JPYKRW=    12.7576/672              12.8287/447
 R>                                 
 韩国公债期货<KTBc          105.91                  105.91
 1>*                                
 韩国综合股价指数<        1,993.77                1,995.04
 .KS11>                             
  * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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