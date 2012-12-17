韩国汇市: 韩元收升,受美日政策宽松预期提振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
这反过来令日圆兑主要货币以及韩元承压.上周美联储承诺维持利率在近零水准直至失业率降至6.5%,也打压美元兑韩元和其他亚洲货币.
不过交易商称,因年底临近,许多投资者已经平仓,交投清淡.
市场担忧外汇当局近几周恢复干预来放缓韩元涨势,也令投资者保持审慎.
当地一银行交易员称,"若仅因为日圆兑韩元走软,当局将很可能为美元提供强力支撑."
日本是韩国出口商劲敌,且日圆贬值已经引发当地制造商担忧.
韩国公债小跌,追随美国公债走势.五年期韩债 收益率(殖利率)上涨2个基点,三年期韩债收益率 上涨1个基点.
12月三年期公债期货收平在105.91.该期约将于周二到期.
今日收市价 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元 1,072.5 1,074.6 日圆/韩元 12.7521/623 12.8287/447 五年期公债收益率 3.02% 3.00% 三年期公债收益率 2.88% 2.87% 韩国公债期货* 105.91 105.91 韩国综合股价指数 1,983.07 1,995.04 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) (编译 田建华; 审校 隋芬)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。