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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 16:03 BJT

韩国汇市: 韩元收升,受美日政策宽松预期提振

这反过来令日圆兑主要货币以及韩元承压.上周美联储承诺维持利率在近零水准直至失业率降至6.5%,也打压美元兑韩元和其他亚洲货币.

不过交易商称,因年底临近,许多投资者已经平仓,交投清淡.

市场担忧外汇当局近几周恢复干预来放缓韩元涨势,也令投资者保持审慎.

当地一银行交易员称,"若仅因为日圆兑韩元走软,当局将很可能为美元提供强力支撑."

日本是韩国出口商劲敌,且日圆贬值已经引发当地制造商担忧.

韩国公债小跌,追随美国公债走势.五年期韩债 收益率(殖利率)上涨2个基点,三年期韩债收益率 上涨1个基点.

12月三年期公债期货收平在105.91.该期约将于周二到期.

今日收市价 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元 1,072.5 1,074.6 日圆/韩元 12.7521/623 12.8287/447 五年期公债收益率 3.02% 3.00% 三年期公债收益率 2.88% 2.87% 韩国公债期货* 105.91 105.91 韩国综合股价指数 1,983.07 1,995.04 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) (编译 田建华; 审校 隋芬)

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