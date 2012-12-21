版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 08:56 BJT

韩国汇市: 近乎持平,市场关注美国财政协商

路透首尔12月21日 - 韩国韩元兑美元 周五早盘近持平,交易商
不愿大举建仓,因他们关注美国财政协商最新发展,且年末时分已近.
    
    0025GMT,韩元兑美元 报1,074.8,周四本地收盘报1,074.7.
    
    指标韩国股市综合股价指数 下跌0.1%至1,998.16点.
    
    韩国3月三年期公债期约 下跌0.03点至105.75.
    
    
                              0025 GMT       上日收市价
 韩元/美元                     1,074.8          1,074.7
 日圆/韩元                 12.7262/358     12.7969/8071
 韩国公债期货       *           105.75           105.78
 韩国综合股价指数<.KS11       1,998.16         1,999.50
 >                                      
    * 为三年期公债近月期约报价.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐