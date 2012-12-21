韩国汇市: 近乎持平,市场关注美国财政协商

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透首尔12月21日 - 韩国韩元兑美元 周五早盘近持平,交易商 不愿大举建仓,因他们关注美国财政协商最新发展,且年末时分已近. 0025GMT,韩元兑美元 报1,074.8,周四本地收盘报1,074.7. 指标韩国股市综合股价指数 下跌0.1%至1,998.16点. 韩国3月三年期公债期约 下跌0.03点至105.75. 0025 GMT 上日收市价 韩元/美元 1,074.8 1,074.7 日圆/韩元 12.7262/358 12.7969/8071 韩国公债期货 * 105.75 105.78 韩国综合股价指数<.KS11 1,998.16 1,999.50 > * 为三年期公债近月期约报价.(完)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。