韩国汇市: 近乎持平,市场关注美国财政协商

路透首尔12月21日 - 韩国韩元兑美元 周五早盘近持平,交易商 不愿大举建仓,因他们关注美国财政协商最新发展,且年末时分已近. 0025GMT,韩元兑美元 报1,074.8,周四本地收盘报1,074.7. 指标韩国股市综合股价指数 下跌0.1%至1,998.16点. 韩国3月三年期公债期约 下跌0.03点至105.75. 0025 GMT 上日收市价 韩元/美元 1,074.8 1,074.7 日圆/韩元 12.7262/358 12.7969/8071 韩国公债期货 * 105.75 105.78 韩国综合股价指数<.KS11 1,998.16 1,999.50 > * 为三年期公债近月期约报价.(完)