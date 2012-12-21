重发-韩国汇市: 韩元兑美元几近收平,出口商买盘及美国财政危机影响拉锯

(重发以调整格式) 路透首尔12月21日 - 韩国韩元兑美元 周五在本地市场几近收平,受韩国出口商买 盘及境外投资人卖压拉锯.市场担心美国可能无法化解财政悬崖威胁,境外投资人因而抛售高 风险资产. 韩元兑美元 周五收报1,074.3,周四收报1,074.7. 韩元本周连续第五周周线上涨,较上周上升0.03%. 投资者称,韩元的买卖双方交投都很活跃,美国共和党关于避免"财政悬崖"的提议未能获 得足够支持后卖方表现积极. 同时,韩国出口商在周末前卖出美元,抑制韩元下滑. "海外投资者今天买入很多美元,受美国政府官员撤回增税计划消息影响,但韩国出口商 的卖盘中和了这些美元买盘.与近几个交易日相比,今天交投更加活跃."韩国一家银行的交易 员说. 韩国综合股价指数 下跌近1%,受风险胃纳减弱影响. 三年期公债期货 上升0.09点至105.87,避险资产因美国财政协商陷入僵局而获得 支撑. 指标五年期公债收益率(殖利率) 下跌2个基点,三年期公债收益率KRTSY3Y =KQ下跌3个基点. 今日收市价 上日收市价 --------------------------------------------- 韩元/美元 1,074.3 1,074.7 日圆/韩元 12.7820/913 12.7969/8071 韩国公债期货* 105.87 105.78 五年期公债收益率 3.02% 3.04% 三年期公债收益率 2.85% 2.88% 韩国综合股价指数 1,980.42 1,999.50 --------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完)