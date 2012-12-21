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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 16:20 BJT

重发-韩国汇市: 韩元兑美元几近收平,出口商买盘及美国财政危机影响拉锯

(重发以调整格式)
    路透首尔12月21日 - 韩国韩元兑美元 周五在本地市场几近收平,受韩国出口商买
盘及境外投资人卖压拉锯.市场担心美国可能无法化解财政悬崖威胁,境外投资人因而抛售高
风险资产.
    
    韩元兑美元 周五收报1,074.3,周四收报1,074.7.
    
    韩元本周连续第五周周线上涨,较上周上升0.03%.
    
    投资者称,韩元的买卖双方交投都很活跃,美国共和党关于避免"财政悬崖"的提议未能获
得足够支持后卖方表现积极.
    
    同时,韩国出口商在周末前卖出美元,抑制韩元下滑.
    
    "海外投资者今天买入很多美元,受美国政府官员撤回增税计划消息影响,但韩国出口商
的卖盘中和了这些美元买盘.与近几个交易日相比,今天交投更加活跃."韩国一家银行的交易
员说.
    
    韩国综合股价指数 下跌近1%,受风险胃纳减弱影响.
    
    三年期公债期货 上升0.09点至105.87,避险资产因美国财政协商陷入僵局而获得
支撑.
    
    指标五年期公债收益率(殖利率) 下跌2个基点,三年期公债收益率KRTSY3Y
=KQ下跌3个基点.
    
                         今日收市价      上日收市价   
    ---------------------------------------------
    韩元/美元              1,074.3       1,074.7
    日圆/韩元          12.7820/913  12.7969/8071
    韩国公债期货*            105.87        105.78
    五年期公债收益率           3.02%         3.04%
    三年期公债收益率           2.85%         2.88%
    韩国综合股价指数        1,980.42      1,999.50
    ---------------------------------------------
    * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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