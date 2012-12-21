重发-韩国汇市: 韩元兑美元几近收平,出口商买盘及美国财政危机影响拉锯

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
(重发以调整格式) 路透首尔12月21日 - 韩国韩元兑美元 周五在本地市场几近收平,受韩国出口商买 盘及境外投资人卖压拉锯.市场担心美国可能无法化解财政悬崖威胁,境外投资人因而抛售高 风险资产. 韩元兑美元 周五收报1,074.3,周四收报1,074.7. 韩元本周连续第五周周线上涨,较上周上升0.03%. 投资者称,韩元的买卖双方交投都很活跃,美国共和党关于避免"财政悬崖"的提议未能获 得足够支持后卖方表现积极. 同时,韩国出口商在周末前卖出美元,抑制韩元下滑. "海外投资者今天买入很多美元,受美国政府官员撤回增税计划消息影响,但韩国出口商 的卖盘中和了这些美元买盘.与近几个交易日相比,今天交投更加活跃."韩国一家银行的交易 员说. 韩国综合股价指数 下跌近1%,受风险胃纳减弱影响. 三年期公债期货 上升0.09点至105.87,避险资产因美国财政协商陷入僵局而获得 支撑. 指标五年期公债收益率(殖利率) 下跌2个基点,三年期公债收益率KRTSY3Y =KQ下跌3个基点. 今日收市价 上日收市价 --------------------------------------------- 韩元/美元 1,074.3 1,074.7 日圆/韩元 12.7820/913 12.7969/8071 韩国公债期货* 105.87 105.78 五年期公债收益率 3.02% 3.04% 三年期公债收益率 2.85% 2.88% 韩国综合股价指数 1,980.42 1,999.50 --------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即