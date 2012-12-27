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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 09:00 BJT

韩国汇市: 韩元兑美元中止连三日升势,韩债上涨

尽管韩元/日圆 目前处于逾两年半来最高水准,因日圆在可
能推出激进刺激举措的期望下而走疲.
    
    交易员并表示,当地出口商月底结汇买进韩元,料将抑制韩元的跌势.
    
    韩国综合股价指数 亦跌0.5%,因风险胃纳受到抑制.
    
    3月三年期公债期货 升0.05点至105.81.
        
                           0025 GMT       上日收市价   
 韩元/美元                     1,074.0            1,073.2
 日圆/韩元                 12.5356/438        12.5809/915
 韩国公债期货       *           105.81             105.76
 韩国综合股价指数<.KS11       1,973.32           1,982.25
 >                                      
    * 为三年期公债近月期约报价.(完)
          
      
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 (编译 戴素萍; 审校 龚芳)

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