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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 15:57 BJT

韩国汇市: 韩元因出口商需求小幅上涨,外汇当局疑似干预市场

今日收市价     上日收市价   
 韩元/美元                         1,072.2        1,073.2
 日圆/韩元                    12.4921/5012    12.5809/915
 韩国公债期货       *               105.82         105.76
 五年期公债收益率                    3.03%          3.05%
 三年期公债收益率                    2.85%          2.88%
 韩国综合股价指数                 1,987.35       1,982.25
  * 为三年期公债近月期约报价.(完)    
    
  
    
      
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 (编译 杜明霞; 审校 蔡美珍)

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