版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 2日 星期三 16:01 BJT

韩国汇市: 韩元兑美元触及16个月高点,因美国达成协议避免危机

今日收市价     上日收市价   
 韩元/美元                     1,063.5           1,070.6
 日圆/韩元                 12.1854/928       12.3745/863
 韩国公债期货       *           105.96            105.95
                                        
 五年期公债收益率                2.98%             2.97%
 三年期公债收益率                2.82%             2.82%
 韩国综合股价指数<.KS1         2,031.1          1,997.05
 1>                                     
  * 为三年期公债近月期约报价.(完)
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 李春喜/张若琪; 审校 石冠兰/田建华/隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐