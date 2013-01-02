韩国汇市: 韩元兑美元触及16个月高点,因美国达成协议避免危机

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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今日收市价 上日收市价 韩元/美元 1,063.5 1,070.6 日圆/韩元 12.1854/928 12.3745/863 韩国公债期货 * 105.96 105.95 五年期公债收益率 2.98% 2.97% 三年期公债收益率 2.82% 2.82% 韩国综合股价指数<.KS1 2,031.1 1,997.05 1> * 为三年期公债近月期约报价.(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/张若琪; 审校 石冠兰/田建华/隋芬)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。