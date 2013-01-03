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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 08:52 BJT

韩国汇市: 韩元兑美元因担心韩国当局干预微跌,韩债上涨

交易员怀疑,周三交易时段韩国当局可能购进了10亿美元,旨在令韩元的升
值速度放缓,当日韩元兑美元收高0.66%,为2012年9月14日以来的最大单日涨幅
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    韩国综合股价指数(KOSPI) 下滑0.2%,报2,028.08点.
    
    3月三年期公债期货 上涨0.08点,报106.04.
                
                          0025GMT      上日收市价   
 韩元/美元                  1,064.4            1,063.5
 日圆/韩元               12.1927/964       12.1854/928
 韩国公债期货       *         106.04            105.96
                                      
 韩国综合股价指<.KS11       2,028.08          2,031.10
 >                                    
  * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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