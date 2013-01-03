韩国汇市: 韩元创16个月新高,韩债跳涨

周四大多数时间,韩元都在周三收盘位附近徘徊,因韩国出口商和进口 商买进韩元和美元的规模几乎相当. 韩国企划财政部官员周三发表讲话反对过度押注韩元涨势,亦阻止许 多投资者在周四早间大举建仓. 尽管官员发出警告,但出口商还是在尾盘大举买进韩元,从而推动韩元 升至新高. 韩国公债跳涨,因投资者仍押注央行会再次降息以刺激经济增长,其中 境外投资者踊跃买进. 三年期韩国公债3月期约 涨0.21点,至106.17. 今日收市价 上日收市价 韩元/美元 1,061.5 1,063.5 日圆/韩元 12.1648/736 12.1854/928 韩国公债期货 * 106.17 105.96 五年期公债收益率 2.91% 2.98% 三年期公债收益率 2.77% 2.82% 韩国综合股价指数<.KS 2,019.41 2,031.10 11> * 为三年期公债近月期约报价.(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜; 审校 杜明霞)