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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 15:51 BJT

韩国汇市: 韩元创16个月新高,韩债跳涨

周四大多数时间,韩元都在周三收盘位附近徘徊,因韩国出口商和进口
商买进韩元和美元的规模几乎相当.
    
    韩国企划财政部官员周三发表讲话反对过度押注韩元涨势,亦阻止许
多投资者在周四早间大举建仓.
    
    尽管官员发出警告,但出口商还是在尾盘大举买进韩元,从而推动韩元
升至新高.
    
    韩国公债跳涨,因投资者仍押注央行会再次降息以刺激经济增长,其中
境外投资者踊跃买进.
    
    三年期韩国公债3月期约 涨0.21点,至106.17.

                         今日收市价    上日收市价   
 韩元/美元                    1,061.5         1,063.5
 日圆/韩元                12.1648/736     12.1854/928
 韩国公债期货       *          106.17          105.96
                                       
 五年期公债收益率               2.91%           2.98%
 三年期公债收益率               2.77%           2.82%
 韩国综合股价指数<.KS        2,019.41        2,031.10
 11>                                   
  * 为三年期公债近月期约报价.(完)
    
      
          
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 (编译 许娜; 审校 杜明霞)
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