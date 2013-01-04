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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 08:45 BJT

韩国汇市: 韩元或结束连续七天的涨势,受美联储会议记录影响

韩元回落,因为美联储公开市场委员会会议记录显示其对购债政策的疑虑上升,美元从中寻获支撑.

韩国综合股价指数 跌0.3%.

3月三年期公债期货 下滑0.04点报106.13.

0025GMT 上日收市价

韩元/美元 1,064.4 1,061.5

日圆/韩元 12.1389/504 12.1648/736

韩国公债期货 * 106.13 106.17

韩国综合股价指数 2,012.84 2,019.41

* 为三年期公债近月期约报价.(完) (编译 李爽; 审校 张涛)

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