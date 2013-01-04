韩国汇市: 韩元或结束连续七天的涨势,受美联储会议记录影响

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
韩元回落,因为美联储公开市场委员会会议记录显示其对购债政策的疑虑上升,美元从中寻获支撑.
韩国综合股价指数 跌0.3%.
3月三年期公债期货 下滑0.04点报106.13.
0025GMT 上日收市价
韩元/美元 1,064.4 1,061.5
日圆/韩元 12.1389/504 12.1648/736
韩国公债期货 * 106.13 106.17
韩国综合股价指数 2,012.84 2,019.41
* 为三年期公债近月期约报价.(完) (编译 李爽; 审校 张涛)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。