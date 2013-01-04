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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 15:52 BJT

韩国汇市: 韩元因美联储会议纪录而结束七天涨势,债券则挺升

今日收市价 上日收市价

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韩元/美元 1,063.6 1,061.5

日圆/韩元 12.1183/297 12.1648/736

韩国公债期货* 106.25 106.17

五年期公债收益率 2.89% 2.91%

三年期公债收益率 2.74% 2.77%

韩国综合股价指数 2,011.94 2,019.41

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

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(编译 李春喜; 审校 田建华)

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