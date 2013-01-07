韩国汇市: 韩元兑美元升至16个月新高,因美国数据向好

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透首尔1月7日 - 韩元兑美元 周一升至16个月高位,此前美国就业数据显示,该国经济维持缓慢且稳定的复苏.
0025GMT,韩元兑美元 报1,061.2,上周五本地收在1,063.6.今日开盘后不久高见1,061.0,为2011年9月初以来最高.
投资者称,政府外汇当局料在1,060水平附近出手干预阻升韩元,抑制市场人士大幅做多韩元.
韩国综合股价指数 跌0.6%.
3月三年期公债期货 持平于106.25.
0025GMT 上日收市价
韩元/美元 KRW= 1,061.2 1,063.6
日圆/韩元 JPYKRW=R 12.0529/639 12.1183/297
韩国公债期货 KTBc1* 106.25 106.25
韩国综合股价指数 .KS11 2,000.47 2,011.94
*为三年期公债近月期约报价.(完)
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路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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