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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 08:43 BJT

韩国汇市: 韩元兑美元升至16个月新高,因美国数据向好

路透首尔1月7日 - 韩元兑美元 周一升至16个月高位,此前美国就业数据显示,该国经济维持缓慢且稳定的复苏.

0025GMT,韩元兑美元 报1,061.2,上周五本地收在1,063.6.今日开盘后不久高见1,061.0,为2011年9月初以来最高.

投资者称,政府外汇当局料在1,060水平附近出手干预阻升韩元,抑制市场人士大幅做多韩元.

韩国综合股价指数 跌0.6%.

3月三年期公债期货 持平于106.25.

0025GMT 上日收市价

韩元/美元 KRW= 1,061.2 1,063.6

日圆/韩元 JPYKRW=R 12.0529/639 12.1183/297

韩国公债期货 KTBc1* 106.25 106.25

韩国综合股价指数 .KS11 2,000.47 2,011.94

*为三年期公债近月期约报价.(完)

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