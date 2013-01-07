韩国汇市:韩元回吐涨幅收盘近持平,市场揣测当局买美元干预汇价

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
今日收市价 上日收市价
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韩元/美元 1,063.7 1,063.6
日圆/韩元 12.1119/245 12.1183/297
韩国公债期货* 106.24 106.25
五年期公债收益率 2.89% 2.89%
三年期公债收益率 2.76% 2.74%
韩国综合股价指数 2,011.25 2,011.94
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
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路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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