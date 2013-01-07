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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 15:25 BJT

韩国汇市:韩元回吐涨幅收盘近持平,市场揣测当局买美元干预汇价

今日收市价 上日收市价

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韩元/美元 1,063.7 1,063.6

日圆/韩元 12.1119/245 12.1183/297

韩国公债期货* 106.24 106.25

五年期公债收益率 2.89% 2.89%

三年期公债收益率 2.76% 2.74%

韩国综合股价指数 2,011.25 2,011.94

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

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