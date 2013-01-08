版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 08:53 BJT

韩国汇市: 韩元/美元盘初持平,投资人慎防当局干预

指标韩国综合股价指数 下跌0.5%,至2,001.79点.

3月三年期公债期货 小跌0.01点至106.23.

0025GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元 1,063.6 1,063.7 日圆/韩元 12.1640/716 12.1119/245 韩国公债期货 * 106.23 106.24 韩国综合股价指数 2,001.79 2,011.25 -------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍; 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐