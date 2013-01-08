韩国汇市: 韩元/美元盘初持平,投资人慎防当局干预

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
指标韩国综合股价指数 下跌0.5%,至2,001.79点.
3月三年期公债期货 小跌0.01点至106.23.
0025GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元 1,063.6 1,063.7 日圆/韩元 12.1640/716 12.1119/245 韩国公债期货 * 106.23 106.24 韩国综合股价指数 2,001.79 2,011.25 -------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价.(完)
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波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选