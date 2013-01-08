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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 15:49 BJT

韩国汇市: 韩元兑美元上涨但干预疑虑抑制升势,公债上涨

今日收市价 上日收市价

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韩元/美元 1,063.0 1,063.7

日圆/韩元 12.1544/645 12.1119/245

韩国公债期货* 106.31 106.24

五年期公债收益率 2.87% 2.89%

三年期公债收益率 2.74% 2.76%

韩国综合股价指数 1,997.94 2,011.25

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(编译 李婷仪/李春喜; 审校 蔡美珍/张若琪/隋芬)
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