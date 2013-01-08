韩国汇市: 韩元兑美元上涨但干预疑虑抑制升势,公债上涨

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
今日收市价 上日收市价
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韩元/美元 1,063.0 1,063.7
日圆/韩元 12.1544/645 12.1119/245
韩国公债期货* 106.31 106.24
五年期公债收益率 2.87% 2.89%
三年期公债收益率 2.74% 2.76%
韩国综合股价指数 1,997.94 2,011.25
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
(编译 李婷仪/李春喜; 审校 蔡美珍/张若琪/隋芬)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选