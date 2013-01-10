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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 09:02 BJT

韩国汇市: 韩元兑美元近持平,政府似有进场干预

外汇当局年初以来一直有进场干预,因其担心韩元升值恐会重创出口.

韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.1%.

3月三年期公债期货 涨0.10点至106.39.

0027GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元 1,061.6 1,061.7 日圆/韩元 12.0428/478 12.1281/407 韩国公债期货 * 106.39 106.29 韩国综合股价指数 1,989.79 1,991.81 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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