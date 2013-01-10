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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 15:57 BJT

韩国汇市: 韩元收高,韩债价格受降息预期推动上涨

"我不清楚韩国央行是否曾向他们进行暗示,但外资目前的表现看来好像他们已经知道些什么,"本地一名交易员称.

韩元兑美元 周四续涨,因股市上扬,且出口商和境外投资者继续抛售美元.

韩元兑美元本地收报1,060.4韩元,周三收报1,061.7韩元.

但交易员表示,韩国当局周四全天继续买进美元,以期遏制韩元涨势,这表明美元未来几日可能将在1,060韩元附近获得强劲支撑.

今日收市价 上日收市价 -----------------------------------------------------

韩元/美元 1,060.4 1,061.7

日圆/韩元 12.0253/0378 12.1281/407

韩国公债期货* 106.44 106.29

五年期公债收益率 2.82% 2.87%

三年期公债收益率 2.70% 2.75%

韩国综合股价指数 2,006.80 1,991.81

-------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价.(完)

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