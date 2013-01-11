韩国汇市: 韩元盘初升至17个月高位,韩债期货下跌

路透首尔1月11日 - 韩国韩元 周五盘初升至17个月高位,追随 其他风险货币的升势;此前欧洲央行称,今年晚些时候欧元区经济增速将逐 步回升. 0033GMT时,韩元/美元 报1,057.5,盘中一度触及2011年8月 以来的最高位1,056.1.周四当地收盘价为1,060.4. 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.2%至2,011.20点. 3月三年期公债期货 下跌0.16点至106.28.韩国央行将于0100 GMT后公布利率决定. 0032GMT 上日收市价 韩元/美元 1,057.5 1,060.4 日圆/韩元 11.8620/707 12.0253/378 韩国公债期货 * 106.28 106.44 韩国综合股价指<.KS11 2,011.20 2,006.80 > * 为三年期公债近月期约报价.(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟; 审校 张涛)