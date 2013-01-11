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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 08:55 BJT

韩国汇市: 韩元盘初升至17个月高位,韩债期货下跌

路透首尔1月11日 - 韩国韩元 周五盘初升至17个月高位,追随
其他风险货币的升势;此前欧洲央行称,今年晚些时候欧元区经济增速将逐
步回升.
    
    0033GMT时,韩元/美元 报1,057.5,盘中一度触及2011年8月
以来的最高位1,056.1.周四当地收盘价为1,060.4.
    
    韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.2%至2,011.20点.
    
    3月三年期公债期货 下跌0.16点至106.28.韩国央行将于0100 
GMT后公布利率决定.
    
        
                        0032GMT        上日收市价   
 韩元/美元                  1,057.5            1,060.4
 日圆/韩元               11.8620/707       12.0253/378
 韩国公债期货       *         106.28            106.44
                                      
 韩国综合股价指<.KS11       2,011.20          2,006.80
 >                                    
  * 为三年期公债近月期约报价.(完)
    
      
      
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 (编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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