韩国汇市: 韩元兑美元跳升至17个月高点,受欧洲央行决议提振

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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韩元周五开盘表现强劲,此前有欧洲央行决议,且中国12月贸易数据意外强劲,带动全球市场涨势.
在韩国央行宣布连续第三个月维持政策利率于2.75%后,交易商持续买进韩元.
交易商称,唯一抑制韩元周五涨势的重要因素是,对于政府或许会干预阻升韩元的担忧.
"当局持续进行平抑操作,并不足以阻挡韩元的涨势,"首尔一外商银行的交易员称.
"从现在开始,市场可能会对韩元的上涨速度做出一些调整,但基本的趋势仍是向上."
韩国公债价格下跌,交易商指出利率前景存在不确定性.
3月三年期公债期货 跌0.19点至106.25.
指标五年期公债收益率(殖利率) 升5个基点,三年期公债收益率 则升6个基点.
收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,054.7 1,060.4
日圆/韩元 11.8548/619 12.0253/378
韩国公债期货 * 106.25 106.44
五年期公债收益率 2.87% 2.82%
三年期公债收益率 2.76% 2.70%
韩国综合股价指数 1,996.67 2,006.80
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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。