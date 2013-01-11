韩国汇市: 韩元兑美元跳升至17个月高点,受欧洲央行决议提振

韩元周五开盘表现强劲,此前有欧洲央行决议,且中国12月贸易数据意外强劲,带动全球市场涨势.

在韩国央行宣布连续第三个月维持政策利率于2.75%后,交易商持续买进韩元.

交易商称,唯一抑制韩元周五涨势的重要因素是,对于政府或许会干预阻升韩元的担忧.

"当局持续进行平抑操作,并不足以阻挡韩元的涨势,"首尔一外商银行的交易员称.

"从现在开始,市场可能会对韩元的上涨速度做出一些调整,但基本的趋势仍是向上."

韩国公债价格下跌,交易商指出利率前景存在不确定性.

3月三年期公债期货 跌0.19点至106.25.

指标五年期公债收益率(殖利率) 升5个基点,三年期公债收益率 则升6个基点.

收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,054.7 1,060.4

日圆/韩元 11.8548/619 12.0253/378

韩国公债期货 * 106.25 106.44

五年期公债收益率 2.87% 2.82%

三年期公债收益率 2.76% 2.70%

韩国综合股价指数 1,996.67 2,006.80

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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