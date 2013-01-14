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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 09:01 BJT

韩国汇市: 韩元兑美元涨势暂歇,公债持稳

一些投资者称,韩元盘初下跌部分因为政府外汇当局疑似买进美元.

去年以来,政府当局一直在对韩元兑美元的波动进行警告.

韩国综合股价指数(KOSPI) 周一近持平.

3月三年期公债期货 涨0.01点,报106.26.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,055.8 1,054.7

日圆/韩元 11.7968/8068 11.8548/619

韩国公债期货 * 106.26 106.25

韩国综合股价指 1,997.12 1,996.67

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* 为三年期公债近月期约报价(完)

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