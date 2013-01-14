韩国汇市: 韩元兑美元涨势暂歇,公债持稳

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
一些投资者称,韩元盘初下跌部分因为政府外汇当局疑似买进美元.
去年以来,政府当局一直在对韩元兑美元的波动进行警告.
韩国综合股价指数(KOSPI) 周一近持平.
3月三年期公债期货 涨0.01点,报106.26.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,055.8 1,054.7
日圆/韩元 11.7968/8068 11.8548/619
韩国公债期货 * 106.26 106.25
韩国综合股价指 1,997.12 1,996.67
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* 为三年期公债近月期约报价(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫;审校 王兴亚)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。