韩国汇市: 韩元五个交易日来首度下滑,债市持稳

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
"市场对外汇当局有点戒慎,亦有传言称境外有美元买盘.美元买盘似乎相当强,"一位本地银行交易员说.
另一位本地交易员说,有些进口商逢低买入美元.
市场人士说,韩国外汇当局在最近几个交易日买进美元,试图减缓韩元兑美元的升势,不过周一市场并无此类干预活动的传言.
韩元兑美元去年上涨了7.6%,今年迄今续涨1.4%.使得当局不断警告将采取额外的管制措施来阻止韩元快速升值.
公债市场少有变动,投资人不确定韩国央下次的利率决定将是如何.三年期公债期货3月合约 收低0.02点至106.23.
收市价 上日收市价
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韩元/美元 1,056.1 1,054.7
日圆/韩元 11.7910/981 11.8548/619
韩国公债期货 * 106.23 106.25
五年期公债收益率 2.88% 2.87%
三年期公债收益率 2.76% 2.76%
韩国综合股价指数 2,007.04 1,996.67
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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。