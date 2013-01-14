韩国汇市: 韩元五个交易日来首度下滑,债市持稳

"市场对外汇当局有点戒慎,亦有传言称境外有美元买盘.美元买盘似乎相当强,"一位本地银行交易员说.

另一位本地交易员说,有些进口商逢低买入美元.

市场人士说,韩国外汇当局在最近几个交易日买进美元,试图减缓韩元兑美元的升势,不过周一市场并无此类干预活动的传言.

韩元兑美元去年上涨了7.6%,今年迄今续涨1.4%.使得当局不断警告将采取额外的管制措施来阻止韩元快速升值.

公债市场少有变动,投资人不确定韩国央下次的利率决定将是如何.三年期公债期货3月合约 收低0.02点至106.23.

收市价 上日收市价

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韩元/美元 1,056.1 1,054.7

日圆/韩元 11.7910/981 11.8548/619

韩国公债期货 * 106.23 106.25

五年期公债收益率 2.88% 2.87%

三年期公债收益率 2.76% 2.76%

韩国综合股价指数 2,007.04 1,996.67

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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