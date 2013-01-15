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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 08:43 BJT

韩国汇市: 韩元小升,交易员警惕当局干预

路透首尔1月15日 - 韩元 周二在国内市场盘初微升,交易员警惕当局继续出手干预,即便此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)美主席贝南克发表温和言论.

0025GMT,韩元兑美元 报1,055.2,周一此间市场收报1,056.1 .

韩国综合股价指数 涨0.5%报2,016.12点.

3月三年期韩债期货 涨0.03点报106.26.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 KRW= 1,055.2 1,056.1

日圆/韩元 JPYKRW=R 11.7836/909 11.7910/981

韩国公债期货 KTBc1* 106.26 106.23

韩国综合股价指数 .KS11 2,016.12 2,007.04

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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