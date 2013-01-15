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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 15:54 BJT

韩国汇市: 韩元回吐涨幅收近平盘,因投资者担忧政府干预及日圆反弹

韩元早盘上涨,因为美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的温和评论打压美元.贝南克暗示央行短期内不会撤回宽松措施.

不过,韩元涨势为时短暂,因为市场担心韩国外汇当局干预汇率.

近收盘时涌现一些美元空头回补盘,也打压韩元走低.在此之前日本经济财政大臣甘利明发表评论表示,日圆过度疲弱对于日本民生经济产生不利影响,曾提振日圆兑美元反弹.

"由于韩元兑美元来到1,050水准,同时市场对政府当局行动更加留意,舱位调整的影响现在是最弱的,"一本地银行交易员表示.

受韩国股市走低带动,韩国公债价格上涨,同时外资也买进.

指标五年券收益率(殖利率) 跌4个基点;三年券收益率 跌3个基点.

收市价 上日收市价

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韩元/美元 KRW= 1,056.5 1,056.1

日圆/韩元 JPYKRW=R 11.8893/951 11.7910/981

韩国公债期货 KTBc1* 106.34 106.23

五年期公债收益率 2.84% 2.88%

三年期公债收益率 2.73% 2.76%

韩国综合股价指数 .KS11 1,983.74 2,007.04

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

如欲参考原文报导,请点选

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(编译 沈以文; 审校 王洋)

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