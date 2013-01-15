韩国汇市: 韩元回吐涨幅收近平盘,因投资者担忧政府干预及日圆反弹

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
韩元早盘上涨,因为美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的温和评论打压美元.贝南克暗示央行短期内不会撤回宽松措施.
不过,韩元涨势为时短暂,因为市场担心韩国外汇当局干预汇率.
近收盘时涌现一些美元空头回补盘,也打压韩元走低.在此之前日本经济财政大臣甘利明发表评论表示,日圆过度疲弱对于日本民生经济产生不利影响,曾提振日圆兑美元反弹.
"由于韩元兑美元来到1,050水准,同时市场对政府当局行动更加留意,舱位调整的影响现在是最弱的,"一本地银行交易员表示.
受韩国股市走低带动,韩国公债价格上涨,同时外资也买进.
指标五年券收益率(殖利率) 跌4个基点;三年券收益率 跌3个基点.
收市价 上日收市价
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韩元/美元 KRW= 1,056.5 1,056.1
日圆/韩元 JPYKRW=R 11.8893/951 11.7910/981
韩国公债期货 KTBc1* 106.34 106.23
五年期公债收益率 2.84% 2.88%
三年期公债收益率 2.73% 2.76%
韩国综合股价指数 .KS11 1,983.74 2,007.04
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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
如欲参考原文报导,请点选
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 沈以文; 审校 王洋)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当