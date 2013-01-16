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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 09:06 BJT

韩国汇市: 韩元缺乏动能几无变动,公债下滑

由于政府外汇当局本月稍早对韩元兑美元升值提出警告,交易员也不愿追涨韩元.韩元兑美元本月涨1.3%.

韩国央行总裁金仲秀周三还暗示,韩元兑疲态日圆的涨势不会持续太久,称日圆下跌"有其局限性".

韩元周二还逆转其小幅升势转而向下,因日本经济财政大臣警告日圆过度疲软可能不利日本后,日圆兑美元反弹激发美元的空头回补.

韩国综合股价指数 涨0.3%.

3月三年期公债期货 下跌0.05点报106.29.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 KRW= 1,056.4 1,056.5

日圆/韩元 JPYKRW=R 11.9033/116 11.8893/951

韩国公债期货 KTBc1* 106.29 106.34

韩国综合股价指数 .KS11 1,989.29 1,983.74

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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