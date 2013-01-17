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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 08:42 BJT

韩国汇市: 韩元盘初小升,公债持平

路透首尔1月17日 - 韩元周四盘初在国内市场小升,随本地股市一同上涨,市场没有其他重要的交投线索,且仍担心当局再干预汇市.

0025GMT,韩元兑美元 报1,058.1,周三此间市场收报1,058.7.

韩国综合股价指数 涨0.2%报1,981.16点.

3月三年期公债期货 持平于周三,报106.33.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,058.1 1,058.7

日圆/韩元 11.9216/328 11.9946/12.0005

韩国公债期货 * 106.33 106.33

韩国综合股价指数 1,981.16 1,977.45

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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