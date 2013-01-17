韩国汇市: 韩元盘初小升,公债持平

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透首尔1月17日 - 韩元周四盘初在国内市场小升,随本地股市一同上涨,市场没有其他重要的交投线索,且仍担心当局再干预汇市.
0025GMT,韩元兑美元 报1,058.1,周三此间市场收报1,058.7.
韩国综合股价指数 涨0.2%报1,981.16点.
3月三年期公债期货 持平于周三,报106.33.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,058.1 1,058.7
日圆/韩元 11.9216/328 11.9946/12.0005
韩国公债期货 * 106.33 106.33
韩国综合股价指数 1,981.16 1,977.45
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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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