韩国汇市: 韩元扭转盘中跌势小涨,受出口商美元抛盘提振

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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不过,午盘左右韩元日内已转变为净下滑,因油企抛韩元入美元,且受累韩股跌势.韩元尾盘重新收复失地,因本地出口商买单支撑.
"我认为韩元目前将维持在1,055-1,060区间.离岸投资者对日圆 的空头回补,以及日圆兑美元升势目前看来已消退,"一位外资银行交易员称.
三年期公债期货3月合约 升0.02点至106.35.
指标五年券收益率(殖利率) 和三年券收益率 均跌1个基点.
收市价 上日收市价
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韩元/美元 1,058.1 1,058.7
日圆/韩元 11.9385/497 11.9946/12.0005
韩国公债期货 * 106.35 106.33
五年期公债收益率 2.83% 2.84%
三年期公债收益率 2.73% 2.74%
韩国综合股价指数 1,974.27 1,977.45
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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。