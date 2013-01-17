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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 16:15 BJT

韩国汇市: 韩元扭转盘中跌势小涨,受出口商美元抛盘提振

不过,午盘左右韩元日内已转变为净下滑,因油企抛韩元入美元,且受累韩股跌势.韩元尾盘重新收复失地,因本地出口商买单支撑.

"我认为韩元目前将维持在1,055-1,060区间.离岸投资者对日圆 的空头回补,以及日圆兑美元升势目前看来已消退,"一位外资银行交易员称.

三年期公债期货3月合约 升0.02点至106.35.

指标五年券收益率(殖利率) 和三年券收益率 均跌1个基点.

收市价 上日收市价

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韩元/美元 1,058.1 1,058.7

日圆/韩元 11.9385/497 11.9946/12.0005

韩国公债期货 * 106.35 106.33

五年期公债收益率 2.83% 2.84%

三年期公债收益率 2.73% 2.74%

韩国综合股价指数 1,974.27 1,977.45

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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