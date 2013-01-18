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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 15:21 BJT

韩国汇市: 韩元受美数据和日央行宽松预期提振,韩债下跌

收市价 上日收市价

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韩元/美元 KRW= 1,057.2 1,058.1

日圆/韩元 JPYKRW=R 11.7262/385 11.9385/497

韩国公债期货 KTBc1* 106.28 106.35

五年期公债收益率 2.85% 2.83%

三年期公债收益率 2.75% 2.73%

韩国综合股价指数 1,987.85 1,974.27

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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