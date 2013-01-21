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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 09:03 BJT

韩国汇市: 韩元盘初小跌,公债上扬

日本央行在周二政策会议结束时可能决定实施额外刺激举措,因其面临着政治重压,要其采取大胆行动帮助日本摆脱多年来通缩和成长乏力的困境.

韩股综合股价指数 下跌0.6%,报1,975.03点.

3月三年期韩债期约 上升0.05点,报106.33.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,057.7 1,057.2

日圆/韩元 11.7832/920 11.7262/385

韩国公债期货 * 106.33 106.28

韩国综合股价指数 1,975.03 1,987.85

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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