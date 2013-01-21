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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 16:00 BJT

韩国汇市: 韩元创下四个月来最大单日跌幅,韩债持坚

收市价 上日收市价

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韩元/美元 KRW= 1,062.9 1,057.2

日圆/韩元 JPYKRW=R 11.8640/738 11.7262/385

韩国公债期货 KTBc1* 106.29 106.28

五年期公债收益率 2.85% 2.85%

三年期公债收益率 2.74% 2.75%

韩国综合股价指数 1,986.86 1,987.85

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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