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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 15:57 BJT

韩国汇市: 财长言辞打压韩元走软,公债价格上涨

他还表示,韩国将继续采取措施最大程度降低韩元 的波动性,但未详述.

境外投资者也在解除日圆兑韩元等其它货币的空仓,因日本央行的最新宽松举措在某些方面不及预期.

交易员称,部分投资者开始押注美元反弹,这进一步打压韩元.

"外资目前并不倾向于做空或做多,但考虑到外资抛售股票后积聚了大量现金,美元看来受到良好支撑,"一家外资银行的交易员称,并补充道韩元兑美元未来数日或将跌至1,070韩元低位.

韩国公债价格小涨,因外资看来在买进韩国公债期货.3月三年期韩国公债期约 上涨0.03点,至106.36.

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 KRW= 1,066.2 1,062.3

日圆/韩元 JPYKRW=R 12.0897/997 11.9204.282

韩国公债期货 KTBc1* 106.36 106.33

五年期公债收益率 2.83% 2.84%

三年期公债收益率 2.72% 2.73%

韩国综合股价指数 .KS11 1,980.41 1,996.52

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* 为三年期公债近月期约报价 KTBc1.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜; 审校 丁琦)

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