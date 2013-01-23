韩国汇市: 财长言辞打压韩元走软,公债价格上涨

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
他还表示,韩国将继续采取措施最大程度降低韩元 的波动性,但未详述.
境外投资者也在解除日圆兑韩元等其它货币的空仓,因日本央行的最新宽松举措在某些方面不及预期.
交易员称,部分投资者开始押注美元反弹,这进一步打压韩元.
"外资目前并不倾向于做空或做多,但考虑到外资抛售股票后积聚了大量现金,美元看来受到良好支撑,"一家外资银行的交易员称,并补充道韩元兑美元未来数日或将跌至1,070韩元低位.
韩国公债价格小涨,因外资看来在买进韩国公债期货.3月三年期韩国公债期约 上涨0.03点,至106.36.
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 KRW= 1,066.2 1,062.3
日圆/韩元 JPYKRW=R 12.0897/997 11.9204.282
韩国公债期货 KTBc1* 106.36 106.33
五年期公债收益率 2.83% 2.84%
三年期公债收益率 2.72% 2.73%
韩国综合股价指数 .KS11 1,980.41 1,996.52
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* 为三年期公债近月期约报价 KTBc1.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜; 审校 丁琦)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)