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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 09:04 BJT

韩国汇市: 韩元跌至四周低点,公债上扬

路透首尔1月24日 - 韩元 周四在此间市场盘初跌至四周低点,追随当地股市跌势,之前苹果公布业绩令人失望,打压风险偏好.

0025GMT,韩元兑美元 报1,069.4,为2012年12月28日以来最低,周三此间市场收于1,066.2.

综合股价指数 跌0.6%报1968.69.

3月三年期公债期货 涨0.01报106.37.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,069.4 1,066.2

日圆/韩元 12.0852/927 12.0897/997

韩国公债期货 106.37 106.36

韩国综合股价指数 1,968.69 1,980.41

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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