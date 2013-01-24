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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 16:17 BJT

韩国汇市: 韩元滑至四周低点,受苹果财报与朝鲜核威胁打击

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 KRW= 1,068.7 1,066.2

日圆/韩元 JPYKRW=R 11.9452/575 12.0897/997

韩国公债期货 KTBc1* 106.38 106.36

五年期公债收益率 2.82% 2.83%

三年期公债收益率 2.71% 2.72%

韩国综合股价指数 .KS11 1,964.48 1,980.41

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* 为三年期公债近月期约报价 KTBc1.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)

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