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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 15:55 BJT

韩国汇市: 韩元兑美元跌至四周低点,公债持坚

交易员指出,随着韩国当局提高分贝,警告将祭出更多监管措施抑制韩元升势,投资人开始获利了结韩元兑美元及日圆的多头部位.

最新几个交易日的出口商美元卖盘也降温,消除了韩元的一大支持力量.外资亦持续在韩国股市抛股,连带涌现资金汇出的美元需求.

"股市、供需面、及整体的美元-亚币气氛,都将美元-韩元汇率推高;在这种环境下出口商不会急忙卖美元,市场似乎将美元-韩元目标瞄准1,080关卡,"一外资交易员称.

韩国公债持稳,因投资人寻求避险资产.三年期公债3月期货 收高0.02点,至106.40.

五年期 及三年期 公债收益率皆收平.

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 KRW= 1,074.5 1,068.7

日圆/韩元 JPYKRW=R 11.8698/768 11.9452/575

韩国公债期货 KTBc1* 106.40 106.38

五年期公债收益率 2.82% 2.82%

三年期公债收益率 2.71% 2.71%

韩国综合股价指数 .KS11 1,946.69 1,964.48

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* 为三年期公债近月期约报价 KTBc1.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)

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(编译 蔡美珍; 审校 张明钧)
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