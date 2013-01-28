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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 10:13 BJT

韩国汇市: 韩元兑美元触及七周低位,因外资回补美元空头

0030GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,080.2 1,074.5

日圆/韩元 11.8607/688 11.8698/768

韩国公债期货 106.34 106.40

韩国综合股价指数 1,934.75 1,946.69

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完) (编译 王丽鑫; 审校 戴素萍)
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