韩国汇市: 韩元兑美元触及七周低位,因外资回补美元空头

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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0030GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,080.2 1,074.5
日圆/韩元 11.8607/688 11.8698/768
韩国公债期货 106.34 106.40
韩国综合股价指数 1,934.75 1,946.69
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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完) (编译 王丽鑫; 审校 戴素萍)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。