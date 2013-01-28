韩国汇市: 韩元兑美元触及13周低位,创2011年9月来最大单日跌幅

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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市场人士表示,投资者已开始解除美元空头仓位,因疲弱的企业财报和业务前景拖累韩股综合股价指数 走低后,外资继续抛售韩股.
韩国进口商支付合约的美元需求稳固亦压低韩元,盖过了韩国出口商月末抛售美元的影响.
"我认为,在韩元上周开始下跌时,错过买进美元契机的进口商今日在抛售韩元,"一家外资银行的交易员称.
另一名交易员表示,韩元下跌引发其它美元需求出笼,从而进一步压低韩元.
韩国公债价格下挫,追随美国公债上周跌势.受欧洲银行业偿还紧急贷款的规模大于预期的消息打压,美国公债上周走低.
3月三年期韩国公债期约 下跌0.11点,至106.29.
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 KRW= 1,093.5 1,074.5
日圆/韩元 JPYKRW=R 12.0213/297 11.8698/768
韩国公债期货 KTBc1* 106.29 106.40
五年期公债收益率 2.85% 2.82%
三年期公债收益率 2.74% 2.71%
韩国综合股价指数 .KS11 1,939.71 1,949.69
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* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)
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