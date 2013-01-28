韩国汇市: 韩元兑美元触及13周低位,创2011年9月来最大单日跌幅

市场人士表示,投资者已开始解除美元空头仓位,因疲弱的企业财报和业务前景拖累韩股综合股价指数 走低后,外资继续抛售韩股.

韩国进口商支付合约的美元需求稳固亦压低韩元,盖过了韩国出口商月末抛售美元的影响.

"我认为,在韩元上周开始下跌时,错过买进美元契机的进口商今日在抛售韩元,"一家外资银行的交易员称.

另一名交易员表示,韩元下跌引发其它美元需求出笼,从而进一步压低韩元.

韩国公债价格下挫,追随美国公债上周跌势.受欧洲银行业偿还紧急贷款的规模大于预期的消息打压,美国公债上周走低.

3月三年期韩国公债期约 下跌0.11点,至106.29.

今日收盘价 上日收市价

----------------------------------------------------

韩元/美元 KRW= 1,093.5 1,074.5

日圆/韩元 JPYKRW=R 12.0213/297 11.8698/768

韩国公债期货 KTBc1* 106.29 106.40

五年期公债收益率 2.85% 2.82%

三年期公债收益率 2.74% 2.71%

韩国综合股价指数 .KS11 1,939.71 1,949.69

----------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价