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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 15:49 BJT

韩国汇市: 韩元震荡收跌,受政府官员警告打压

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,085.5 1,082.5

日圆/韩元 11.9371/481 11.9287/397

韩国公债期货 * 106.14 106.28

五年期公债收益率 2.90% 2.86%

三年期公债收益率 2.78% 2.75%

韩国综合股价指数 1,964.43 1,955.96

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜; 审校 张明钧)
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