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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 16:05 BJT

韩国汇市: 韩元受监管疑虑打压,韩国公债上涨

交易商称,境外投资者和进口商买进美元,因韩国企划财政部国际金融局长崔钟球周三警告道,政府或将采取新监管举措以打击投机性无本金交割远期外汇交易,并研究征收外汇交易税的可能性,此举旨在提高本国防范资本快速流动的能力.

"市场开始倾向于做多美元,其中境外投资者在推高美元,"一家韩系银行的交易员称,"但我认为目前存在一些谨慎情绪,因为临近月末出口商料将卖出美元."

韩国公债在逢低买盘推动下小涨,外资买进以韩元计价的债券.3月三年期韩国公债期约 微涨0.04点,至106.18.

五年期韩国公债 跌1个基点,三年期韩国公债 跌两个基点.

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,089.0 1,085.5

日圆/韩元 11.9915/972 11.9371/481

韩国公债期货 * 106.18 106.14

五年期公债收益率 2.89% 2.90%

三年期公债收益率 2.76% 2.78%

韩国综合股价指数 1,961.94 1,964.43

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜; 审校 王洋)

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