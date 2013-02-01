韩国汇市: 韩元兑美元走软至三个月最低,市场担忧当局干预

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
交易员表示,海外人士盘中持续买美元卖韩元,而这最终引爆本地投资人空头回补.他们并表示,盘中有部分人士在布局美元多单.
"市场气氛有利美元,因此一旦有海外人士买盘介入,美元兑韩元便跳升,"一名汇市交易员表示.
路透调查分析师结果显示,投资人转为看空韩元,过去两周以来建立空仓,为自6月以来首见.
上述官员表示,"宣布新政策的时机将视市场状况决定."
当局可能会首先紧缩银行外汇衍生品仓位的管制,但企划财政部表示,将会考虑对汇率或债券交易课税,以提升该国抵御资本快速流动的能力.
韩国债市近持平,因缺乏明确的交投指引.3月三年期公债期货 收低0.01点至106.17.
五年期公债收益率(殖利率) 收高1个基点,三年期公债收益率 则是收平.
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,097.4 1,089.0
日圆/韩元 11.8903/959 11.9915/972
韩国公债期货 * 106.17 106.18
五年期公债收益率 2.90% 2.89%
三年期公债收益率 2.76% 2.76%
韩国综合股价指数 1,957.79 1,961.94
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* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 侯向明)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路
路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称