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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 16:03 BJT

韩国汇市: 韩元兑美元走软至三个月最低,市场担忧当局干预

交易员表示,海外人士盘中持续买美元卖韩元,而这最终引爆本地投资人空头回补.他们并表示,盘中有部分人士在布局美元多单.

"市场气氛有利美元,因此一旦有海外人士买盘介入,美元兑韩元便跳升,"一名汇市交易员表示.

路透调查分析师结果显示,投资人转为看空韩元,过去两周以来建立空仓,为自6月以来首见.

上述官员表示,"宣布新政策的时机将视市场状况决定."

当局可能会首先紧缩银行外汇衍生品仓位的管制,但企划财政部表示,将会考虑对汇率或债券交易课税,以提升该国抵御资本快速流动的能力.

韩国债市近持平,因缺乏明确的交投指引.3月三年期公债期货 收低0.01点至106.17.

五年期公债收益率(殖利率) 收高1个基点,三年期公债收益率 则是收平.

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,097.4 1,089.0

日圆/韩元 11.8903/959 11.9915/972

韩国公债期货 * 106.17 106.18

五年期公债收益率 2.90% 2.89%

三年期公债收益率 2.76% 2.76%

韩国综合股价指数 1,957.79 1,961.94

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 侯向明)
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