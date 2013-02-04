韩国汇市: 欧美正面数据支撑韩元上涨,公债下跌

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透首尔2月4日 - 韩元 周一盘初上涨,收复上周部分失地,因美国和欧元区公布正面数据,支撑风险偏好.
0025GMT,韩元兑美元 报1,093.5,上周五此间市场收报1,097.4.
韩国综合股价指数 涨0.4%报1,965.68点.
3月三年期公债期货 下跌0.05报106.12.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,093.5 1,097.4
日圆/韩元 11.7901/970 11.8903/959
韩国公债期货 106.12 106.17
韩国综合股价指数 1,965.68 1,957.79
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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。