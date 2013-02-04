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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 08:40 BJT

韩国汇市: 欧美正面数据支撑韩元上涨,公债下跌

路透首尔2月4日 - 韩元 周一盘初上涨,收复上周部分失地,因美国和欧元区公布正面数据,支撑风险偏好.

0025GMT,韩元兑美元 报1,093.5,上周五此间市场收报1,097.4.

韩国综合股价指数 涨0.4%报1,965.68点.

3月三年期公债期货 下跌0.05报106.12.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,093.5 1,097.4

日圆/韩元 11.7901/970 11.8903/959

韩国公债期货 106.12 106.17

韩国综合股价指数 1,965.68 1,957.79

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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