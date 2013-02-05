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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 08:47 BJT

韩国汇市: 欧元区疑虑打压韩元下跌,公债上涨

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,087.0 1,084.6

日圆/韩元 11.7728/811 11.7127/196

韩国公债期货 * 106.24 106.20

韩国综合股价指数 1,941.52 1,953.21

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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