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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 09:11 BJT

韩国汇市: 韩元下跌但公债持平,企划财政部官员对韩元/日圆汇率发出警告

0030GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,087.3 1,087.0

日圆/韩元 11.6104/175 11.7781/861

韩国公债期货 * 106.25 106.25

韩国综合股价指数 1,942.24 1,938.18 -----------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完)

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