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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 16:09 BJT

韩国汇市: 韩元兑美元下跌,受企划财政部对汇率的警告影响

今日收市价      上日收市价   
                                      
 韩元/美元                  1,088.1            1,087.0
 日圆/韩元              11.5935/6013       11.7781/861
 韩国公债期货       *         106.37            106.25
                                      
 韩国综合股价指<.KS11       1,936.19          1,938.18
 >                                    
 五年期公债收益率             2.85%             2.88%
                                      
 三年期公债收益率             2.72%             2.75%
                                      
  * 为三年期公债近月期约报价.(完)
    
      
      
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 (编译 兰秀娟; 审校 杜明霞)

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