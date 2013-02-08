韩国汇市:韩元盘初下跌,ECB德拉吉的言论打击市场信心

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
路透首尔2月8日 - 韩元 周五盘初下滑.欧洲央行总裁德拉吉发表讲话之后,投资人信心受到打击.德拉吉对经济成长发出警告,并表示会密切关注欧元升值.
0025GMT,韩元兑美元 报1,091.1,周四本地收盘价报1,088.3.
韩国股市 上涨0.1%,报1,932.81点.
3月三年期公债期货 上涨0.01点至106.37.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,091.1 1,088.3
日圆/韩元 11.6460/539 11.6245/348
韩国公债期货 106.37 106.36
韩国综合股价指数 1,932.81 1,931.77
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* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪; 审校 李爽)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。