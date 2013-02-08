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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 08:54 BJT

韩国汇市:韩元盘初下跌,ECB德拉吉的言论打击市场信心

路透首尔2月8日 - 韩元 周五盘初下滑.欧洲央行总裁德拉吉发表讲话之后,投资人信心受到打击.德拉吉对经济成长发出警告,并表示会密切关注欧元升值.

0025GMT,韩元兑美元 报1,091.1,周四本地收盘价报1,088.3.

韩国股市 上涨0.1%,报1,932.81点.

3月三年期公债期货 上涨0.01点至106.37.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,091.1 1,088.3

日圆/韩元 11.6460/539 11.6245/348

韩国公债期货 106.37 106.36

韩国综合股价指数 1,932.81 1,931.77

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完)

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