韩国汇市: 韩元微升,但市场在日韩利率决定出炉与G20会议前仍谨慎

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透首尔2月14日 - 韩国韩元/美元 周四早盘微升,不过投资者在日韩央行利率决议出炉,以及20国集团(G20)本周晚些时候召开会议前仍小心行事.
韩元/美元 在0030GM时报1,084.7韩元,周三本地市场收报1,086.8.
韩股指标综合股价指数 小涨0.2%至1,980.55.
3月三年期公债期货 下跌0.06点至106.28,因市场预期韩国央行周四将维持利率在2.75%不变.
0030GMT 上日收市价
-----------------------------------------------------
韩元/美元 1,084.7 1,086.8
日圆/韩元 11.6274/379 11.6810/7039
韩国公债期货 106.28 106.34
韩国综合股价指数 1,980.55 1,976.07
-----------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰; 审校 李爽)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。