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亚洲 | 2013年 2月 14日 星期四 08:56 BJT

韩国汇市: 韩元微升,但市场在日韩利率决定出炉与G20会议前仍谨慎

路透首尔2月14日 - 韩国韩元/美元 周四早盘微升,不过投资者在日韩央行利率决议出炉,以及20国集团(G20)本周晚些时候召开会议前仍小心行事.

韩元/美元 在0030GM时报1,084.7韩元,周三本地市场收报1,086.8.

韩股指标综合股价指数 小涨0.2%至1,980.55.

3月三年期公债期货 下跌0.06点至106.28,因市场预期韩国央行周四将维持利率在2.75%不变.

0030GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,084.7 1,086.8

日圆/韩元 11.6274/379 11.6810/7039

韩国公债期货 106.28 106.34

韩国综合股价指数 1,980.55 1,976.07

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完)

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