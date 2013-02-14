版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 14日 星期四 15:33 BJT

韩国汇市: 韩元连续第三个交易日上涨,出口商和外资卖出美元

路透首尔2月14日 - 韩元/美元 周四为连续第三个交易日走坚,因出口商和海外投资者卖出美元;与此同时,交易商对于韩国央行连续第四个月维持利率不变的决议反应平淡.

韩元/美元 收盘报1,083.8,周三此间收报1,086.8.

"今天外资交易不多,但他们都在卖美元,"首尔一外资银行交易员说,并补充道临近周四收盘时一些银行削减美元多头仓位.

本地债市持平,此前韩国央行维持利率不变.

今日收盘价 上日收市价

-----------------------------------------------------

韩元/美元 1,083.8 1,086.8

日圆/韩元 11.5750/805 11.6810/7039

韩国公债期货 * 106.34 106.34

五年期公债收益率 2.86% 2.86%

三年期公债收益率 2.73% 2.73%

韩国综合股价指数 1,979.61 1,976.07

-----------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 艾茂林; 审校 沈以文)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐