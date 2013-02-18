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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 09:02 BJT

韩国汇市: 当局干预担忧拖累韩元兑美元微跌,韩债上涨

韩元兑美元 报1,080.4,周五本地收盘价为1,078.3.

日圆兑韩元 周一买盘水平触及2008年10月以来最低水平.

韩国股市 下跌0.1%报1,979.38点.三年期公债期货3月合约 上涨0.05%,报106.44.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,080.4 1,078.3

日圆/韩元 11.5202/301 11.6483/608

韩国公债期货 106.44 106.39

韩国综合股价指数 1,979.38 1,981.18

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完)

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(编译 王翔琼/李婷仪; 审校 张涛/戴素萍)
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