韩国汇市: 当局干预担忧拖累韩元兑美元微跌,韩债上涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
韩元兑美元 报1,080.4,周五本地收盘价为1,078.3.
日圆兑韩元 周一买盘水平触及2008年10月以来最低水平.
韩国股市 下跌0.1%报1,979.38点.三年期公债期货3月合约 上涨0.05%,报106.44.
0025GMT 上日收市价
-----------------------------------------------------
韩元/美元 1,080.4 1,078.3
日圆/韩元 11.5202/301 11.6483/608
韩国公债期货 106.44 106.39
韩国综合股价指数 1,979.38 1,981.18
-----------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 王翔琼/李婷仪; 审校 张涛/戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。