韩国汇市: 韩元兑美元结束四日涨势,G20会议未谴责日本的扩张政策

韩元等大多数新兴亚币兑美元今年走软,因市场日益忧虑日圆贬值会冲击韩国等以出口为主导的国家的经济成长.

韩元上周受到提振,因市场当时寄望G20会议会对日本激进的促通胀计划提出批评.日本此计划已压低日圆,并引发国际社会的抱怨.

此前押注G20会对日本做出强硬表态的投资者削减韩元多仓,从而推低韩元.

"多数(新兴)货币都基于日圆走势而动,"一位首尔外资银行交易员称.

"投资者需要持续关注日圆,并对政府可能的干预举动保持警惕.韩元兑美元可能暂时维持在1,080附近区间波动."

韩国公债早盘上涨,市场人士买进合约,因寄望新任财长进一步刺激经济的努力或将促使央行再度降息,但外资抛售抹去部分涨幅.

3月三年期公债期约 上涨0.02点至106.41点.

五年期公债收益率(殖利率) 和三年期公债收益率 分别跌1个基点.

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,082.1 1,078.3

日圆/韩元 11.5180/247 11.6483/608

韩国公债期货 * 106.41 106.39

五年期公债收益率 2.83 2.84

三年期公债收益率 2.71 2.72

韩国综合股价指数 1,981.91 1,981.18

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)

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