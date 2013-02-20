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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 09:05 BJT

韩国汇市: 韩元兑美元尾随韩股升势而小升,韩债下跌

然韩国央行总裁金仲秀在周三早上的例会中表达了对韩元大幅波动的担忧, 市场人士预期这将会抑制韩元的升势.

韩股综合股价指数 上涨0.6%.

3月三年期公债期货 小跌0.05点至106.46.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,078.1 1,081.2

日圆/韩元 11.4980/5050 11.5532/624

韩国公债期货 106.46 106.51

韩国综合股价指数 1,997.65 1,985.83

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完)

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